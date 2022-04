Jovens brasileiros entram na lista de novos bilionários da Forbes

O Brasil tem três novos integrantes na lista de bilionários da Forbes, segundo o ranking publicado nesta terça-feira, 5. São eles Henrique Dubugras, de 26 anos, e Pedro Franceschini, de 25 anos, co-fundadores e co-presidentes da fintech Brex, ambos com uma fortuna de US$ 1,5 bilhão cada.



Além dos dois jovens, Sasson Dayan, de 82 anos, do banco Daycoval, figura na lista de novos bilionários.



A Brex foi fundada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e oferece cartão de crédito para startups locais. O diferencial do serviço é a agilidade: a empresa promete uma versão digital do cartão em até cinco minutos após o cadastro, e uma versão física em até cinco dias. No início deste ano, a fintech recebeu um aporte de US$ 300 milhões.



No total, há 236 novos bilionários no mundo, contra o recorde de 492 em 2021. Os novatos vêm de 34 países distintos. A lista teve 87 baixas - ou seja, 87 pessoas saíram do ranking de bilionários. Os que permaneceram possuem um patrimônio US$ 400 bilhões menor que na edição passada.



A China é a que mais produziu bilionários. Foram 62 do país asiático. Entre eles, estão Zhang Yiming (US$ 50 bi), fundador do TikTok; Jack Ma (US$ 22,8 bilhões), do Alibaba, e Chris Xu (US$ 5,4 bilhões), da Shein.



Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, os Estados Unidos tiveram 50 novos bilionários no ranking; e a Índia, 29. Somente 33 dos 236 novatos são mulheres, e apenas 11 não são herdeiras.