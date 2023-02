Jovens compram dinheiro falso na internet para shows e drogas, afirma PF

A Polícia Federal informou que jovens entre 18 e 25 anos estão comprando cédulas falsas na internet para gastar com shows, bebidas e drogas. O crime é previsto no Código Penal e pode gerar de três a 12 anos de reclusão.

Cerca de R$ 56 mil em dinheiro já foram apreendidos no Espírito Santo em 2022. De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, há uma parceria com os Correios para tentar coibir essas falsificações.

"Muitos criminosos têm sido presos na hora que vão receber a encomenda dessas cédulas falsas que são enviadas pelos Correios. (...) Assim que essa pessoa é presa ou condenada, vai cumprir pena ao lado de traficantes, ao lado de homicidas, ao lado de estupradores. Depois, quando quiserem fazer um concurso público, quando quiserem conseguir um emprego, vai ter sempre esse registro de falsária. Adquiriu nota falsa, é um criminoso", explica.

No entanto, apesar de três pessoas terem sido presas no Espírito Santo há 20 dias atrás, a Polícia Federal ainda não conseguiu identificar o laboratório de notas falsas no estado. Já foram localizados laboratórios em São Paulo, no Sul do país, no Norte e no Nordeste.