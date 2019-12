Jovens engajados podem conseguir bolsas de estudo, confira

Estudantes de países em desenvolvimento, engajados e interessados em ajudar a sua comunidade, podem se inscrever até 1º de março de 2020, para ganhar as bolsas de estudo para graduação da Well Mountain Iniciative (WMI). Chamado de Empowerment Through Education, o programa tem como objetivo lutar contra a desigualdade e a injustiça usando a ferramenta mais poderosa: a educação.

Os selecionados com base em mérito e necessidade financeira devem escolher um curso no Brasil ou em outro país. Todos os anos, a ajuda financeira de até US$ 3.000 é concedida a até 60 estudantes. As inscrições são gratuitas no site oficial da WMI.

Requisitos para inscrição

Ter concluído o ensino médio , com notas boas ou excelentes;

Ter no máximo 35 anos até o dia 1º de março de 2020;

Escolher uma graduação no Brasil ou em outro país em desenvolvimento;

Ser o seu primeiro curso de bacharelado;

Escolher um curso que beneficiará a comunidade e/ou contribuirá com o crescimento contínuo e avanço do seu país de origem;

Planejar viver e trabalhar no Brasil após a graduação;

Ter como comprovar seu comprometimento à comunidade e trabalhos voluntários antecedentes à inscrição;

Ter algum recurso disponível para investir na educação, mas não ser capaz de cursar o ensino superior sem assistência financeira.

O candidato também precisa ter o registro de todas as suas atividades extracurriculares, como trabalhos voluntários e comunitários, inclusive fotografias. Atenção: toda documentação deverá ser traduzida para o inglês.