Jovens receberão oficinas de basquete gratuitas no fim de semana

A Rede Bahia, em parceria com a Federação Baiana de Basquete, inicia sábado (15) o projeto “Viva Esporte, Viva Vida”, que oferecerá, mensalmente, oficinas gratuitas de diferentes modalidades esportivas para jovens de 10 a 17 anos em Salvador.

A primeira edição será com o basquete, na Praça da Juventude, em Canabrava. A programação irá das 8h às 14h. Das 8h às 9h, as atividades serão voltadas especialmente para cadeirantes. Das 09h às 14h, serão abertas ao público em geral. As oficinas têm como objetivo despertar interesse dos jovens por esporte e ensinar noções básicas

Aqueles que desejarem seguir os passos para se tornar um jogador profissional serão encaminhados pela Federação Baiana para escolinhas de basquete.

A ação terá apoio da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), que cederá monitores de fisioterapia, e do Vitória, que cederá jogadores do seu time adulto, campeão baiano no fim de semana.

O “Viva Esporte, Viva Vida” vai continuar ao longo do verão, com outras modalidades sendo objeto de oficinas em diferentes pontos da cidade. Em janeiro, ganham destaque vôlei de praia, futevôlei, natação e polo aquático. Em fevereiro, atletismo e corrida de rua.