Jovens sofrem fraturas após queda de 10 metros em cachoeira na Bahia

Dois adolescentes foram resgatados depois de uma queda de 10 metros de altura na Cachoeira do Aníbal, em Jacobina, na Bahia, no domingo (11). Eles foram encontrados por equipes do 9º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), que tiveram apoio da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

As equipes receberam informações de que dois jovens de 15 e 17 anos haviam sofrido um acidente na localidade e foram até lá conferir. O comandante do 9º batalhão, tenente-coronel Nelzito Coelho Oliveira Filho, diz que as duas vítimas sofreram fraturas expostas por conta da queda.

“Fomos informados que eles observavam o ambiente de cima da cachoeira, quando escorreram”, explica o tenente-coronel.

Com o local de difícil locomoção, os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para conduzir as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.