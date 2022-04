Ju Moares apresenta mais um single em série de lançamentos: 'É Sua Fé'

Dando sequência a uma série de novos lançamentos, a artista baiana Ju Moraes apresenta seu novo single É Sua Fé, que surgiu a partir da musicalização de um poema de Edgar Abbehusen. A faixa estreia hoje nas plataformas de música, acompanhada de um videoclipe e conta com a produção musical de Mousik, que aposta em uma melodia suave e ao mesmo tempo enérgica.

Com uma boa dose de fé e esperança, Ju discorre neste single sobre essa necessidade de manter a chama da fé acesa, principalmente nesta fase de retomada em muitos aspectos da vida. A canção, que foi inspirada no poema de Edgar, também conta com a autoria de Ju Moares e Arthur Ramos e chega via selo Colaboraê.

"Eu amo essa música, acho que ela é tudo que eu preciso ouvir neste momento. É uma música que fala de esperança e eu sempre fui essa pessoa de encontrar uma luz no fim do túnel e segui-la. Os meus lançamentos são escolhidos de acordo com meu mood e hoje eu to precisando dessa fé de que tudo dará certo", contou.

Além da música, É Sua Fé também chega acompanhada de um videoclipe dirigido por Cath Beranger, que traz no cenário elementos de natureza onde Ju se sente em paz e contemplada. Esse single integrará o novo álbum da baiana, que tem previsão de ser lançado ainda neste ano. No início de 2022, Ju Moraes lançou um single Talvez em parceria com Gabriel Elias.