Ju Moraes apresenta show da nova turnê em Salvador

Um pop tropical toma conta do novo show da cantora e compositora Ju Moraes. Em Outra Onda, nome do show é o mesmo do novo álbum da artista e simboliza uma nova fase no som da baiana. A proposta é mais leve e mais pop. A estreia na sua terra natal será nesta sexta (2), às 20h, na Colaborê (Rio Vermelho).

No repertório estão sucessos deste novo projeto como Talvez, lançada em parceria com Gabriel Elias, e Topa Ficar, além de releituras de canções contemporâneas que passeiam de Caetano Veloso a Luedji Luna e Liniker. Claro que a apresentação tem também outras canções que ficaram marcadas na carreira de Ju como os sambas Na Palma da Mão e Aquela.

A própria artista faz a direção do show em parceria com Marcos Sena, que montou as bases e com a baterista Lorena Martins.

Serviço - Ju Moraes em Outra Onda | sexta (2), às 20h, no Colaboraê, Rio Vermelho | Ingressos: R$: 30, à venda no Sympla