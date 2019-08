Ju Moraes apresenta show inédito na Sala do Coro

Pela primeira vez em um palco de teatro, a cantora baiana Ju Moraes se apresenta hoje e amanhã na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, às 20h. Batizado de Ju, a apresentação reúne canções inéditas da artista, além de releituras. O conceito da apresentação mostra um novo lado da cantora, que traz uma sonoridade mais voltada para o pop e a MPB.

“É tão bom que hoje a gente pode não depender tanto do rótulo, nem precisa se afastar daquilo que te faz bem. A partir das apresentações na Sala do Coro considero que temos dois shows: o Ju e Samba Reggae e Outras Vibes. A Ju Moraes do samba, que vai estar sempre ali, mas também esse trabalho mais autoral, onde experimento e faço coisas novas. Quero essa experiência”, explicou a cantora.

A cada quinze dias, algumas músicas do novo álbum estão sendo lançadas nas plataformas digitais, como Mágica, que está disponível desde a última sexta-feira. No repertório da apresentação, a faixa Bem Me Quer será cantada no segundo dia de show, em parceria com a cantora Margareth Menezes.

“A música com Maga foi o que me deu esse start de pensar e falar: tem muita música minha se acumulando, canções que eu gostaria de fazer um trabalho especial. Fiquei feliz em tê-la comigo no estúdio gravando e agora no show,” afirmou.

Quem também participa é o vocalista da banda Duas Medidas, Lincoln Senna, que apresenta com Ju a música Desacelera. As autorais Aquela, Mundo Distante e Juntos agora ganharam releituras para o show, e entram na lita com as inéditas Fica Mais e Preciso de Você e Eu Quero Você. A direção do show é assinada pela própria cantora, revelada em 2012 pelo programa musical The Voice Brasil.