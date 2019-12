Ju Moraes faz show no Projeto Tamar em Praia do Forte

Um samba com som de preservação ambiental e sentimento de gratidão. Assim vai ser a apresentação da cantora baiana Ju Moraes no Projeto Tamar, em Praia do Forte. Ela sobe ao palco hoje, a partir das 20h, trazendo de volta o show Samba Reggae e Outras Vibes, que não apresentava há sete meses.

“A ideia é fazer a união de coisas que estão na minha musicalidade, ritmos que me influenciam. É um baile de música baiana. A gente toca canções do samba, mas com percussão baiana”, explica a cantora, que apresentou o show desde junho de 2018 até maio desse ano. Depois, a artista se dedicou a outros projetos, como a gravação do álbum Ju, que tem registros mais intimistas de músicas autorais.

“Sou uma cantora baiana que está caminhando para MPB. Nesse disco não teve samba, eu deixei ele fluir mesmo. E gerei também a Colaboraê, um espaço multicultural que abri em Salvador que vai abrigar projetos colaborativos relacionados a música ou cultura”, comemora a artista. Essa será a última apresentação artística de Ju Moraes em 2019.

Além das músicas animadas do show Samba Reggae e Outras Vibes, a cantora vai interpretar músicas do seu novo álbum, como Bem Me Quer, que tem participação de Margareth Menezes. “Vai ser um show bem Verão, um apanhado de tudo que fiz no ano. Tenho muito a agradecer pelo que vivi em 2019 e vai ser bom comemorar com o Projeto Tamar”, conta.

O Projeto é conhecido pelo trabalho realizado com a preservação da vida marinha. “O palco não pode ter um som forte e a luz tem que ser especial. Tudo isso para não prejudicar as Tartarugas Marinhas, que ficaram ameaçadas com o problema do óleo na praia. Agora é nosso momento de confraternizar e agradecer por ter passado tudo isso”, afirma. Projeto Tamar (Praia do Forte).

Serviço:

O quê: Show Samba Reggae e Outras Vibes

Onde: Projeto Tamar (Praia do Forte)

Quando: Neste sábado (28), às 20h

Ingressos: R$ 80 | R$ 40. Vendas: site Ingresso Rápido.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira