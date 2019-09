Ju Paiva deixa a Equipe Show FitDance para se dedicar a projetos pessoais

(Foto: Eder Mota/Divulgação)

A bailarina e coreógrafa Juliana Paiva não faz mais parte da Equipe Show FitDance. A notícia foi anunciada em primeira mão pela baiana ao CORREIO no início da tarde deste sábado (7). Integrante da equipe principal de apresentações do grupo desde 2015, ela decidiu seguir em carreira solo, dando início a alguns projetos pessoais, todos relacionados à dança. Ju Paiva ainda não acordou com o grupo se seguirá como instrutora.

"Quero dizer que continuem indo às minhas aulas, que continuarei levando dança e alegria pra vocês sempre. É uma nova fase, com novos projetos, mas com muita dança, muita alegria e muita arte sempre. Quero muito agradecer a todos vocês, seguidores e admiradores do meu trabalho, pelo carinho", afirmou a dançarina em seu Instagram, após a publicação desta reportagem.

Atualmente, com aproximadamente 770 mil seguidores no Instagram e fãs de todos os cantos, Ju Paiva se prepara para iniciar novos projetos no mundo da dança, além de permanecer dando aulas no seu Studio de dança, o Live2Dance. O estúdio de dança, que tem várias modalidades e para todas as idades, é comandado por Juliana Paiva, pela sua irmã, que também é dançarina, Catharina Paiva, e o seu cunhado Luís Fernando. Os três fundaram a primeira sede em maio de 2016, no bairro do Costa Azul, na Praça Jorge Freire, e a segunda, em 2018, na Barra, localizada na Marquês de Caravelas.

Vale lembrar que ela está inserida no mundo da dança há 17 anos, onde fez parte do ballet de Ivete Sangalo durante dez anos, além de integrar o ballet de outros grandes artistas como Harmonia do Samba, Léo Santana, Saulo Fernandes, Psirico, Rapazzolla, Parangolé, Gilmelândia, Netinho, Cheiro de Amor, dentre outros.

Como coreógrafa Ju também participou de grandes projetos. Em 2016, coreografou para Ivete Sangalo no encerramento da Paraolimpíada. No mesmo ano, coreografou o primeiro clipe gravado em 360º no Brasil, da música O Farol, também da cantora Ivete. Ainda em 2016, Juliana coreografou e dançou no DVD Baile da Santinha, o primeiro da carreira solo de Léo Santana, gravado em Fortaleza. No ano passado, em 2018, a dançarina coreografou e também dançou no show de Ivete Sangalo do Rock in Rio Lisboa, em Portugal, que marcou a volta da cantora aos palcos após um tempo afastada, devido ao nascimento das gêmeas Helena e Marina.