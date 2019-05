A Juazeirense viajou quase 1,5 mil km até a cidade de Porto Nacional, no Tocantins, para enfrentar o Interporto-TO neste sábado (4) pela estreia da Série D de 2019. O Cancão de Fogo até saiu na frente logo aos quatro minutos da segunda etapa, mas não resistiu mais de vinte minutos até levar o empate dos donos da casa. O empate por 1x1 coloca um pontinho na bagagem do time comandado pelo técnico Carlos Rabello na viagem de volta para a Bahia.

Falando em viagem, quem teve a primeira oportunidade do jogo foi o meia Bagagem, do Interporto, após receber um bom passe pela esquerda e chutar muito forte isolando a bola. Os donos da casa seguiram em cima durante todo o primeiro tempo mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Gleibson.

Na volta do intervalo, o time do Tocantins seguiu apertando e conseguiu marcar um gol logo com três minutos depois de Elson se livrar da marcação e cruzar para Toni Lovy marcar o primeiro tento. Só que o centroavante estava em posição irregular, devidamente acusada pelo bandeirinha.

A resposta da Juazeirense foi fatal: Iran desceu pela direita e fez lançamento que encontrou Jeam, e o centroavante formado na base do Bahia não perdoou ao chutar no ângulo e abrir o placar para o Cancão de Fogo.

O gol só serviu para inflamar os donos da casa que continuaram na pressão - dessa vez para correr atrás do prejuízo. E tiveram o esforço recompensado aos 21 minutos em uma espécie de replay do gol anulado um pouco antes. Elson novamente acionou Tony Lovy com um cruzamento e o atacante fez o seu papel novamente. Dessa vez, em posição legal para dar números iguais ao placar.

O Interporto ficou em desvantagem aos 44 minutos depois de Vitor Pio levar o segundo cartão amarelo na partida. Alexandre de Sousa Peixoto, árbitro do Ceará que comandou a partida, ainda deu seis minutos de acréscimo mas as equipes continuaram no empate. E acabou assim: um pra lá, um pra cá.

Juazeirense abre o placar, mas sofre gol e empata na estreia pela Série D

Próximos compromissos

Após conquistar o empate fora de casa, os comandados de Carlos Rabello precisam fazer a famosa “virada de chave” porque já na próxima terça-feira (7) recebem o CRB no Adauto Moraes pela fase preliminar da Copa do Nordeste de 2020. A partida acontece às 21h30.

Depois disso, o foco retorna para a Série D em uma nova partida dentro de casa. O adversário da segunda rodada será o Itabaiana, que joga a sua estreia no campeonato contra o Aparecidense do atacante Nonato na próxima segunda-feira (6).



Ficha técnica

Série D | Grupo A9 | 1ª Rodada

Interporto-TO 1 x 1 Juazeirense

Estádio: General Sampaio | Cidade: Porto Nacional-TO

Escalação Juazeirense: Gleibson; Ewerton, Emílio, Emerson e Cesinha; Alef (Toni Galego), Waguinho, Willian e Clebson (Marcos); Jeam e Iran (Carlos Cezar).

Escalação Interporto: Amaral; Arthur, Barros, Vitor Pio e Elson; Douglas (Werley), Rodrigo, Bagagem (Aleff) e Damião; Toni Lovy e Kênia (Robinho).

Arbitragem: Alexandre de Sousa Peixoto (CE) | Assistentes: Eleutério Felipe Marques Júnior (CE) e Anderson Silveira Ribeiro (CE)

Cartões Amarelos: Vitor Pio (Interporto); Emerson e Jeam (Juazeirense) | Cartão Vermelho: Vitor Pio (Interporto)

*Com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques