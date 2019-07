Juazeirense bate o Brusque e fica a um empate de voltar à Série C

A Juazeirense largou bem na luta por uma vaga na Série C de 2020. Na tarde desta segunda-feira, o Cancão venceu o Brusque por 1x0, no jogo de ida das quartas de final da Série D do Brasileirão.

O duelo foi disputado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo Cesinha, aos 24 minutos do primeiro tempo, em uma bomba de fora de área. "A gente procura treinar, não tinha conseguido acertar um chute desses ainda. Todo lugar que eu passo, eu sempre acerto, fico feliz que tenha saído hoje", comemorou o jogador.

Com o resultado, a Juazeirense tem a vantagem de poder empatar o jogo da volta, neste domingo (21), no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, para avançar à semifinal da competição.

Pelo regulamento da Série D, os quatro semifinalistas do torneio conquistam o acesso à Série C do próximo ano. Se conseguir avançãr, a Juazeirense voltará a disputar a terceira divisão, já que o Cancão foi rebaixado no ano passado.

Homenagem

Antes da partida, a Juazeirense aproveitou para homenagear o volante Waguinho que completou 150 jogos no clube. Ele recebeu uma camisa com número 150.