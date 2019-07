Juazeirense coloca ingresso grátis para jogo decisivo da Série D

No dia em que o município de Juazeiro completa 141 anos, a Juazeirense receberá o Brusque pelas quartas de final da Série D. Ou seja: a próxima segunda-feira (15) será de festa no norte do Estado.

Aproveitando o embalo, a direção do clube decidiu fazer promoção e dará gratuidade aos primeiros 2.500 torcedores que forem ao estádio Adauto Moraes ver a partida. A carga de ingressos estará a disposição do torcedor no dia do jogo, a partir das 12h, nas bilheterias do Adauto. A bola rola às 15h.

"É um momento especial. A Juazeirense terá um jogo decisivo no dia do aniversário da cidade. Esse é um presente do clube e da prefeitura para os juazeirenses apaixonados por futebol. Precisamos de todos juntos para empurrar o Cancão rumo a uma vitória", afirmou Roberto Carlos, presidente da Juazeirense.

Esse será o jogo de ida das quartas de final. O de volta está marcado para o dia 12, em Brusque (SC), às 16h. Quem classificar para a semifinal garante o acesso à Série C 2020.