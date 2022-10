Juazeirense comemora título do Flamengo e causa fúria da torcida

Uma postagem no Instagram da Juazeirense deixou os torcedores enfurecidos nesta quinta-feira (20). No post, o Cancão de Fogo parabeniza o Flamengo pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, conquistado sobre o Corinthians na última quarta-feira (19).

A publicação foi feita em conjunto com o perfil oficial do presidente do time baiano, Roberto Carlos. O mandatário, aliás, aparece na foto da postagem, usando uma camisa da Juazeirense.

"Como presidente da Juazeirense, representando o Cancão de Fogo, parabenizo o Flamengo e toda a Nação Rubro-negra pela grande conquista do Tetra da Copa do Brasil. Saudamos todos os jogadores, a comissão técnica e os torcedores por mais um título. Parabéns pela vitória mais que merecida!", diz.

Os torcedores não receberam bem o post, e deixaram vários comentários negativos, tanto em relação ao presidente, quanto em relação ao clube. "Que piada. Deixando de seguir a página", escreveu um. "Envergonhando minha Juazeirense", postou outro.