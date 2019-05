Juazeirense decide vaga na Copa do Nordeste nesta terça

A Juazeirense dá um tempo no Campeonato Brasileiro da Série D para antecipar o planejamento de 2020 do clube. Nesta terça-feira (14), o time baiano enfrenta o CRB, às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Vale vaga na Copa do Nordeste do ano que vem.

O jogo de ida terminou 0x0, em Juazeiro, na semana passada. Por isso, só o triunfo interessa às duas equipes, já que novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer será um dos 16 integrantes da fase de grupos do Nordestão 2020.

“O grupo vai confiante. Fizemos um grande jogo contra o próprio CRB na terça passada e outro no sábado (3x0 contra o Itabaiana). São competições diferentes, muda o planejamento, mas dentro de campo seguem a mesma vontade e dedicação. Estamos confiantes em fazer um grande jogo aqui em Maceió e sair com a vitória”, destaca o centroavante Nino Guerreiro, camisa 9 da Juazeirense.

Restam duas vagas em aberto. A outra será decidida quarta-feira (15), entre Náutico e Campinense, no Recife. No jogo de ida, o time paraibano venceu por 2x1.

As equipes já classificadas para a Copa do Nordeste 2020 são: Bahia, Vitória, Confiança, Frei Paulistano, CSA, Sport, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, ABC, América de Natal, Fortaleza, Ceará, River e Imperatriz.