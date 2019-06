Juazeirense e Bahia de Feira avançam para segunda fase da Série D

Já faz uma semana que Jacuipense e Fluminense de Feira carimbaram suas vagas entre as 32 equipes que sobreviveram à primeira fase da Série D. Neste domingo (9) os outros dois times baianos na competição também se classificaram.

O Bahia de Feira* fez confronto direto com o América-PE na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e contou com os gols de Alex Cazumba, Ebinho e Cedric para vencer por 3x1 e se classificar entre os 15 melhores segundos colocados.

Na mesma situação, a Juazeirense conseguiu avançar. O gol demorou a sair, mas aos 40 minutos do segundo tempo o atacante Jeam colocou fim na agonia dentro do Adauto Moraes, em Juazeiro. O time da casa terminou com 11 pontos, dois a menos que o líder Itabaiana.

Nenhum dos baianos que se classificaram por antecipação venceu na última rodada. Enquanto a Jacuipense perdeu seus 100% de aproveitamento por causa do revés de 1x0 sofrido contra o ASA de Arapiraca, no interior de Alagoas, o Flu de Feira ficou no empate de 0x0 com o Salgueiro, no interior de Pernambuco.

Na fase seguinte, Jacuipense e Fluminense decidem em casa, pegando, respectivamente, Central e Salgueiro. Já o Bahia de Feira, que encara o América-RN, e a Juazeirense, que duela com o Patrocinense, terão o segundo jogo fora.

*A presença do Bahia de Feira ainda será confirmada. O time aguarda julgamento da irregularidade de um jogador. Se for punido, será eliminado e, em seu lugar, entrará o América-PE.