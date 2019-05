Juazeirense e CRB ficam no empate na pré-Copa do Nordeste 2020

A Copa do Nordeste de 2019 ainda não chegou ao fim, mas a Juazeirense já está de olho em uma vaga na próxima edição do torneio. Na noite desta terça-feira (7), o Cancão de Fogo estreou na fase preliminar da competição e ficou no empate por 0x0 com o CRB, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O jogo da volta será disputado na próxima terça-feira (14), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para garantir uma vaga na fase de grupo, a Juazeirense vai precisar vencer fora de casa. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão vai para os pênaltis já que há vantagem do gol qualificado. Caso consiga a classificação, a equipe do interior vai se juntar a Bahia e Vitória como os times baianos no Nordestão do ano que vem.

Após o empate pela Pré-Copa do Nordeste, a Juazeirense agora vai focar na Série D do Brasileirão. Neste sábado (11) o Cancão encara o Itabaiana, às 16h, no Adauto Moraes. O time sergipano é o líder do grupo A9 com três pontos. Como empatou na estreia por 1x1 com o Interporto-To, o time baiano soma um ponto e aparece em segundo na chave.

Confiança avança

Quem já está garantido na edição da Copa do Nordeste de 2020 é o Confiança. A equipe bateu o Sampaio Corrêa, atual campeão do torneio, por 2x0, ontem, no Castelão, em São Luís, e avançou na competição. No jogo de ida as duas equipes ficaram no 0x0, em Aracaju.