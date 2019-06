Juazeirense e Jacuipense empatam e Flu de Feira perde na Série D

O começo de Fluminense de Feira e Juazeirense nas oitavas de final da Série D foi aquém do desejado: nenhuma das duas equipes conseguiu vencer dentro de casa e agora ambas vão decidir seus destinos como visitante.

Até então invicto no torneio, o Fluminense de Feira viu seu retrospecto cair por terra neste domingo (30), em pleno Joia da Princesa, onde foi derrotado por 1x0 pelo Itabaiana.

O gol que ruiu a invencibilidade do Touro saiu aos 43 minutos do segundo tempo, quando Daniel aproveitou uma distração da zaga e encheu o pé direito para abrir o placar.

O jogo de volta será disputado no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE), no sábado (6), às 20h. O Flu de Feira precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

Juazeirense e Jacuipense empatam

Outro time baiano que viu seu bom retrospecto ser abalado foi a Juazeirense. O Cancão de Fogo tinha vencido todas as partidas no Adauto Moraes e sequer tinha levado gol em seus domínios até então, mas neste domingo não passou do empate por 1x1 contra o Iporá, de Goiás.

A direção da Juazeirense fez promoção de ingressos ver casa cheia e a torcida tomou um duro golpe logo aos 9 minutos da primeira etapa quando o árbitro paranaense Adriano Milczvski assinalou pênalti para o Iporá.

Genesis foi para a cobrança e fez o gol que poderia iniciar uma agonia para o Cancão, que foi melhor em campo durante boa parte da partida e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Também de pênalti, Nino Guerreiro cobrou no alto e deslocou o goleiro adversário para dar números iguais ao jogo.

Apesar do esforço dos donos da casa, o placar não teve mais modificação e a vaga para as quartas de final da Série D será decidida no próximo domingo (7), quando Iporá e Juazeirense se enfrentarão no estádio Francisco José Ferreira, em Iporá (GO), às 15h. Quem vencer se classifica. Em caso de novo empate, a decisão será resolvida nos pênaltis.

Último a entrar em campo, o Jacuipense conseguiu o melhor resultado: um empate por 0x0 com o América-RN fora de casa. Apesar da pressão potiguar, a Jacupa aguentou a pressão na Arena das Dunas, em Natal, e decidirá a vaga no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, no domingo (7), às 15h.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.