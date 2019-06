Juazeirense empata e segue com chances de classificação

A Juazeirense segue com boas chances de classificação na Série D. Nesta segunda-feira (3), a equipe de Juazeiro foi até Sergipe e empatou em 1x1 com o Itabaiana. O Cancão de Fogo caiu para terceira posição no Grupo A9, com oito pontos, um ponto atrás do rival e dois do Aparecidense, líder da chave.

No entanto, na ultima rodada, no próximo final de semana, Itabaiana e Aparecidense se enfrentam, enquanto a Juazeirense encara o eliminado Interporto-TO em casa. Se vencer, garante ao menos o 2º lugar do grupo. Na Série D, passam para as oitavas de final os 17 líderes de chave e os 15 melhores segundos colocados.

Nesta segunda, o Cancão saiu atrás. Aos 11 minutos do segundo tempo, Luiz Paulo, de cabeça, abriu o placar para o Itabaiana, mas William, após tabela com Jeam empatou, dez minutos depois. A Juazeirense ainda teve chance para virar o jogo, com Jeam e Clebson, mas a igualdade se manteve.