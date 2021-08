Juazeirense garante vaga na próxima fase da Série D

A Juazeirense confirmou a boa fase e é a primeira equipe baiana a conseguir uma vaga na segunda fase da Série D, onde estarão os 32 melhores clubes do campeonato. A classificação veio de forma antecipada, com duas rodadas de antecedência, na vitória por 2x1 sobre o Bahia de Feira, sábado, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Deon abriu o placar para os visitantes, mas Ian e Kesley viraram a partida para o Cancão de Fogo.

Com o resultado, a equipe de Juazeiro chegou aos 26 pontos somados em 12 jogos, isolado na liderança do Grupo 4. O Tremendão, por sua vez, está em sexto lugar e com chances remotas de avançar. Com 12 pontos, o Bahia de Feira precisaria ganhar os dois confrontos restantes e torcer para uma combinação de resultados. Na próxima rodada, o time recebe o Murici, enquanto a Juazeirense pega o ASA de Arapiraca fora de casa. Os dois embates serão domingo, às 16h.

Quem ainda sonha com a vaga é o Atlético de Alagoinhas. Também no sábado, o Carcará teve um confronto direto com o Retrô no estádio Carneirão e ficou no empate em 1x1. Diego abriu a contagem para a equipe pernambucana, mas Bremer empatou para o time baiano. Com o resultado, o Atlético segue na cola do próprio Retrô. O rival está no G4, com 18 pontos. O Carcará vem logo atrás, com 15. Domingo, às 16h, o clube de Alagoinhas mede forças com o Itabaiana, fora de casa.