Juazeirense pegará o Palmeiras, pela Copa do Brasil, em Londrina

A Juazeirense vai mandar o jogo de volta contra o Palmeiras, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio do Café, em Londrina. O palco da partida, que acontece no dia 11 de maio, às 19h, foi confirmado pela CBF nesta quinta-feira (28).

O Cancão de Fogo costuma a receber seus adversários no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Mas a casa da equipe não se adequa ao regulamento do torneio nacional. Para a terceira fase do mata-mata, a CBF exige uma capacidade mínima de 10 mil lugares. O Adautão, porém, comporta 7.261 torcedores sentados, de acordo com o Laudo da Polícia Militar.

O clube baiano chegou a protocolar uma ação no Ministério Público Federal (MPF), tentando se adequar ao regulamento. Para isso, se comprometeu a instalar arquibancadas provisórias, o que aumentaria a capacidade do estádio, mas o pedido não foi aceito pela CBF.

Sem o Adautão, a Juazeirense optou pelo Estádio do Café por uma questão financeira. O clube informou que receberá um valor pela escolha. Além disso, o Palmeiras costuma a ter bom público quando atua em Londrina, o que deve impactar na bilheteria e também reforçaria os cofres do Cancão.

Vale lembrar que foi contando com a força do Adauto Moraes que a Juazeirense eliminou o Vasco na edição atual da Copa do Brasil, além de Sport, Volta Redonda e Cruzeiro, em 2021, até cair para o Santos, nas oitavas de final.

"Lamentamos do jogo não poder ser realizado em Juazeiro. Em nossa casa, estamos há quatro anos sem perder em competições nacionais. Jogar no Adautão nos dava muita confiança, e o fato de a torcida estar próxima de nós nos ajudaria bastante. Mas, infelizmente, não foi possível”, disse o presidente do Cancão, Roberto Carlos.

Antes, as duas equipes se enfrentam neste sábado (30), às 21h. O jogo de ida, aliás, também não será na casa do Palmeiras. Por conta do show da banda americana Kiss, a bola vai rolar na Arena Barueri.