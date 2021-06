Juazeirense perde do Cruzeiro em jogo parelho pela Copa do Brasil

A Juazeirense foi valente, teve bons momentos no jogo, mas acabou derrotada pelo Cruzeiro por 1x0, nesta quinta-feira (3), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte.



Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 9, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O Cancão precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem para classificar no tempo regulamentar. Se ganhar por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Quem passar receberá R$ 2,7 milhões de premiação.



Antes, o time baiano estreia na Série D do Brasileiro, domingo, contra o Itabaiana, na cidade sergipana homônima. O Cruzeiro vai jogar no mesmo dia pela Série B, contra o CRB, em casa.





A impressão que deu no começo do jogo era que o Cruzeiro abriria o placar a qualquer momento. Antes do primeiro minuto se completar, Bisolli desviou de cabeça para fora. Na sequência foram mais dois sustos ao goleiro Rodrigo Calaça.

Aos poucos a Juazeirense, que estreou o técnico Carlos Rabello, foi se soltando e criou os principais lances de perigo do primeiro tempo, apesar do Cruzeiro ter dominado a posse da bola. Tony Galego assustou em chute para fora e Clébson aproveitou rebote da zaga para soltar a bomba de primeira. Fábio se esticou e evitou o gol.



O gol que definiu a partida aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo, em uma desatenção da Juazeirense. Bisolli cruzou da quinta esquerda da grande área e Bruno José, nas costas do marcador, completou de carrinho. Depois disso, a Juazeirense não conseguiu mais apresentar perigo à Raposa.