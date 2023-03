Juazeirense recebe Jacuipense em 1º jogo da semifinal do Baianão

Pelo quinto ano consecutivo o interior terá um representante na final do Campeonato Baiano. Neste domingo (12), Juazeirense e Jacuipense iniciam a disputa por um lugar na decisão. A primeira partida da semifinal será disputada no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O jogo começa às 16h, com transmissão da TVE.

Em busca da sua primeira final do Baianão, a Juazeirense aposta no mando de campo para construir vantagem contra o Jacuipense. A expectativa do clube é por casa cheia já que três mil torcedores poderão entrar de graça no estádio.

O anúncio foi feito pelo Cancão em parceria com uma construtora com sede em Petrolina (PE), município vizinho a Juazeiro. Os ingressos serão distribuídos nas bilheterias do estádio até meia hora antes do início da partida. Após esse período, a entrada custará R$ 10.

O Jacuipense tenta repetir o feito da temporada passada, quando foi finalista do Baianão contra o Atlético de Alagoinhas. A equipe de Riachão acabou perdendo o título para o Carcará.

O Leão do Sisal aposta nos gols de Jeam para ficar com a vaga. O centroavante é o artilheiro do estadual, ao lado de Cesinha, do Itabuna. Ambos têm cinco gols.

Na primeira fase, o Jacuipense levou a melhor sobre a Juazeirense e venceu por 1x0, em Riachão. O resultado inverteu a posição das equipes na tabela e deu ao Jacupa a vantagem de fazer o segundo duelo em casa.

Quem passar, vai enfrentar na final o vencedor do confronto entre Bahia e Itabuna, que se enfrentam na outra semifinal.