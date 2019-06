Juazeirense se classifica às oitavas de final da Série D

A Juazeirense segue viva na Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo (23), a equipe baiana assegurou a classificação às oitavas de final da competição após superar o Patrocinense nos pênaltis. O Cancão de Fogo havia vencido o jogo de ida por 1x0, mas perdeu o de volta pelo mesmo placar e por isso a vaga foi decidida após o tempo regulamentar. Sem vacilar na marca da cal, a equipe baiana venceu por 5x4.

Na próxima fase, a Juazeirense irá enfrentar o Iporá-GO. Como tem pior campanha, a equipe de Juazeiro disputará o primeiro jogo em casa, no estádio Adauto Moraes, e decidirá a vaga em território rival, no estádio Ferreirão, em Iporá. As datas das partidas ainda não foram divulgadas.

Antes da Juazeirense, outras duas equipes baianas já tinham garantido presença nas oitavas de final da Série D. A Jacuipense vai enfrentar o América-RN e o Fluminense de Feira pegará o Itabaiana-SE.

Confira os confrontos da 3ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro:

América-RN x Jacuipense-BA



Fluminense de Feira-BA x Itabaiana-SE



Iporá-GO x Juazeirense-BA

São Raimundo-PA x Manaus



Floresta-CE x Bragantino-PA



Ituano x Vitória-ES



Boavista-RJ x Brusque-SC



Cianorte-PR x Caxias