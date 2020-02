Juazeirense vence a primeira no Campeonato Baiano

Após quatro empates nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Baiano, a Juazeirense, enfim, conquistou seu primeiro triunfo na competição. Neste domingo (16), jogando no Adauto Morais, o Cancão de Fogo penou mas bateu o Jacuipense por 2x1. O meia Clebson abriu o placar no primeiro tempo, mas Elias, no início da etapa complementar, deixou tudo igual. Coube ao atacante Jeam dar os três pontos à Juazeirense.

No outro jogo do dia, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, o time da casa ficou apenas no 0x0 com o Bahia de Feira. Ruim para ambos, que estão mais longe da zona de classificação.

O destaque da rodada foi o Fluminense de Feira, que goleou o Doce Mel por 7x3. Marcelo Nicácio marcou três e assumiu a artilharia do estadual, com seis gols.