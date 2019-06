Juazeirense vence na Série D; Jacuipense perde e se complica

A 2ª fase da Série D começou neste sábado (15) para os clubes baianos e o saldo não foi muito bom. Em Juazeiro, a Juazeirense bateu o Patrocinense-MG por 1x0, enquanto em Caruaru, o Jacuipense acabou derrato pelo Central pelo placar de 2x0.

No Adauto Moraes, o jogo começou com 17 minutos de atraso por falta de ambulância. Quando a bola rolou, o Cancão de Fogo mostrou a que veio e, após perder algumas boas chances, abriu o marcador com o meia Clébson, batendo pênalti sofrido por Marquinhos, aos 35 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o time mineiro foi melhor e chegou a botar uma bola no travessão mas os baianos mantiveram a vantagem.

No próximo domingo (23), em Patrocínio-MG, a Juazeirense joga por um empate para chegar às oitavas de final. Se o Patrocinense vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Triunfo por dois gols ou mais dos mineiros dá a vaga a eles.

Lotado

Em Caruaru, o Jacuipense encontrou um ambiente muito favorável ao Central. Aniversário de 100 do clube, São João chegando e portões abertos para o público. A Patativa pressionou durante os 45 minutos iniciais e seu goleiro foi mero espectador. O placar de 1x0, gol de Joelson, ficou barato.

No segundo tempo, o Leão do Sisal ficou com um homem a menos aos 16 minutos, quando Daniel foi expulso, após dar uma cotovelada em Polegar, em marcação muito questionada pelo time baiano. Oito minutos depois, Diego Palhinha ampliou o placar.

No fim, muita reclamação. "Dá pra reverter lá (em Riachão do Jacuípe). Fizemos isso durante todo campeonato. O primeiro gol do Central estava impedido", afirmou o atacante Marcelo Nicácio ao globoesporte.com. A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (20), às 15, no Valfredão. O Leão precisa vencer por três gols ou mais para se classificar. Triunfo por dois gols leva a decisão da vaga para os pênaltis. Qualquer outro placar, dá Central.