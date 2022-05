Juazeirense vence o Jacuipense em confronto baiano na Série D

No confronto baiano na Série D do Brasileirão, a Juazeirense levou a melhor sobre o Jacuipense. Neste domingo (8), o Cancão bateu a Jacupa por 2x1, em duelo realizado no estádio Walfredão, em Riachão do Jacuípe.

Os visitantes abriram o placar aos 12 minutos da primeira etapa. Ian aproveitou o vacilo da defesa do Jacuipense e chutou forte para fazer 1x0.

O Leão do Sisal chegou ao empate aos 31 minutos, em gol marcado por Ruan Levine. Mas no segundo tempo, Deysinho aproveitou o rebote do goleiro Mota e deu a vitória à Juazeirense.

O Cancão de Fogo é o vice-líder do grupo 4 da Série D, com oito pontos. O Jacupa está na quarta colocação, com cinco pontos.

Bahia de Feira perde

Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Bahia de Feira foi derrotado pela URT, por 1x0, em jogo válido pelo grupo 6. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Anderson Magrão, em cobrança de pênalti, no primeiro tempo.



O Tremendão é o quinto colocado da chave, com cinco pontos. O time de Feira está empatado com a Inter de Limeira, que fecha a zona de classificação para a próxima fase.