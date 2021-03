Juazeirense vence o Sport, mas jogo pode parar no tribunal

Um jogo e muitas polêmicas. Irrigação ligada com o embate rolando, bolas sumindo e, por fim, falta de energia nos refletores. Assim foi o confronto entre Juazeirense e Sport, na noite desta quarta-feira (10), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Em campo, o Cancão de Fogo conseguiu fazer 3x2 no placar, deixando a classificação encaminhada. No entanto, nos acréscimos da etapa final, os refletores se apagaram e o árbitro Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, interrompeu o jogo. Como a luz não voltou depois de uma hora, o juiz deu a partida como encerrada e a decisão pode ir para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Diretor de futebol do Sport, Augusto Caldas estava bastante irritado e acusou a Juazeirense de cortar a luz intencionalmente. “A partir do momento que a Juazeirense virou o jogo, começou água no campo. (...) Depois começou apaga apaga de luz. Isso não é futebol. É uma apelação. Como pode a Juazeirense usar isso para ganhar jogo. Isso é absurdo. Futebol não precisa disso. Ficamos estarrecidos como isso acontecendo”, bradou.

Roberto Carlos, presidente da Juazeirense, se defendeu. “Infelizmente o diretor do Sport disse uma inverdade. Eu pedi aos técnicos da prefeitura, vieram todos, tentaram consertar, consertou a parte elétrica do estádio, mas infelizmente a informação é que um dos geradores, inclusive na parte do meu goleiro, teve uma entrada de ar e não conseguiria voltar”.