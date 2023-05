Juazeiro: bebê e mulher morrem e outras cinco pessoas ficam feridas após ataques a tiros

Dois ataques a tiros atingiram sete pessoas na cidade de Juazeiro no fim de semana, entre eles um bebê de um mês de vida, que não resistiu. Os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios daquela cidade.

No domingo (21), o pai do bebê John Everton da Silva Lacerda estava na calçada de casa, no bairro Piranga 1, quando suspeitos desceram de um carro e atiraram contra ele. Para fugir dos disparos, o homem entrou em casa, mas foi seguido pelos criminosos. Mãe e recém-nascido, que estavam próximos à entrada do imóvel, foram atingidos.

O bebê chegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Outras duas pessoas que estavam na rua também foram atingidas pelos disparos. Conforme apuração da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia em Juazeiro. Uma pessoa foi ferida na perna e passa bem, enquanto a outra está internada em estado grave em um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos pais do bebê.

Já na tarde de sábado (20), outro ataque a tiros matou uma mulher identificada como Ana Beatriz Reis Gomes da Silva. Ana Beatriz estava dentro de um carro, acompanhada por um homem, quando criminosos se aproximaram já efetuando disparos. O homem está internado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A polícia investiga a autoria e motivação dos crimes. Questionada, não informou se há indícios de relação entre os ataques.