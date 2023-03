Juazeiro: homens armados invadem casa e matam três pessoas da mesma família

Maria das Graças Carvalho Rodrigues, 65 anos, Antônio Gerônimo Rodrigues, 26, e Luiza Rodrigues, 25, mãe e filhos, respectivamente, foram mortos por disparos de arma de fogo nesta sexta-feira (10), na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. A família estava em casa quando dois homens, a bordo de uma motocicleta, chegaram já efetuando os disparos.

O primeiro a ser atingido foi Antônio Gerônimo, que estava sentado na calçada com um de seus irmãos, identificado como Marcos Antônio Calisto Evangelista. Para tentar se proteger, Antônio correu para dentro de casa, ao passo que foi seguido pelos criminosos. O homem não resistiu e morreu no local.

Dentro da residência, dona Maria das Graças tentou proteger o filho, e também foi baleada. A matriarca chegou a ser socorrida, mas faleceu no Hospital de Urgências e Traumas, em Petrolina (PE).

A terceira vítima fatal identificada é Luiza Rodrigues. De acordo com o registro policial, ela estava no interior da casa com seus dois filhos menores no momento em que também foi alvejada. A jovem morreu no local.

A família residia na Rua Conselheiro, em uma região conhecida como Malhada da Areia.

A investida criminosa deixou ainda dois feridos: Marcos Antônio, que estava sentado na calçada com o irmão, além de um morador do entorno, alheio à família, que passava pelo local no momento dos disparos. O homem foi identificado como Adetino Pereira dos Santos. Ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo informações da Polícia Civil, a autoria e motivação dos homicídios estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro. Antônimo Gerônimo seria o alvo principal dos criminosos. “Testemunhas serão ouvidas na unidade especializada e diligências são realizadas para localizar câmeras de segurança que possam ter registrado a ação e auxiliem na identificação dos suspeitos”, disse a PC em nota.