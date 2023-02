Judi Dench diz que atuar ficou 'impossível' após a perda da visão por doença

A atriz Judi Dench, de 88 anos, sofre com uma doença degenerativa que a fez perder a visão. Em entrevista ao The Graham Norton Show (via Variety), ela contou que ficou "impossível" de atuar desde que perdeu parte da visão.

“Tornou-se impossível e, como tenho memória fotográfica, preciso encontrar uma máquina que não apenas me ensine minhas falas, mas também me diga onde elas aparecem na página”, disse Dench. “Eu costumava achar muito fácil aprender falas e memorizá-las. Eu poderia fazer Noite de Reis inteira agora mesmo", desabafou.

A atriz já foi indicada ao Oscar sete vezes, tendo conquistado a estatueta em 1999, como melhor atriz coadjuvante em Shakespeare Apaixonado.