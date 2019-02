Judoca Ellen Santana ganha primeira medalha pela seleção sênior

A judoca brasileira Ellen Santana conquistou, neste sábado (23), a primeira medalha dela no Circuito Mundial. Aos 20 anos e em fase de transição da seleção júnior (sub-21) para a principal, Ellen derrotou a sul-coreana Sengyeon Kim por ippon e conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Düsseldorf, na Alemanha, na categoria 70kg. O ouro ficou com a britânica Sally Conway, algoz da brasileira na semifinal.

Ellen venceu três lutas seguidas por ippon para chegar à semifinal. Eliminou a tunisiana Nihel Landolsi na primeira luta e imobilizou a cabeça de chave número um do evento, Anna Bernholm, da Suécia, para avançar às quartas. Depois, não deu chance à sul-coreana Jeyoung You.

Na semifinal, ela encarou uma das principais atletas da categoria, a britânica Sally Conway, bronze no Rio-2016. A brasileira sofreu um contra-ataque que resultou numa chave de braço bem executada pela britânica e fez Ellen desistir do combate.

Na luta pela medalha, ela manteve a agressividade e, na transição ao solo, imobilizou Kim até o ippon para a assegurar a terceira medalha brasileira na Alemanha. Na sexta, Rafaela Silva foi prata e Nathália Brígida, bronze.

"O que eu tive mais foco hoje foi em acreditar. Acreditar em mim, nos meus golpes e acreditar que é possível. Agora vou continuar focando em objetivos maiores, porque esse foi só o começo", disse Ellen.

O pódio em Düsseldorf foi o melhor resultado da atleta brasileira na equipe principal, pela qual estreou em 2018. O Grand Slam termina domingo (24), quando dez brasileiros irão ao tatame.