Judoca Lavínia Figueiredo confirma título baiano e embarca para o Brasileiro

A judoca baiana Lavínia Figueiredo colocou três medalhas no peito na Super Etapa do Circuito Baiano de Judô, disputada sábado (16), em Simões Filho. Atleta da categoria meio-pesado (até 70kg), ela faturou o título da disputa sub-18 e também conquistou o bronze no sub-21 e no Dan Gai, modalidade sem limite de idade para judocas até a faixa marrom.

Na final do sub-18, Lavínia venceu mais uma vez sua principal rival na categoria, Sara Oliveira. No sub-21, as duas rivais tiveram um confronto precoce devido ao sorteio das chaves e Lavínia perdeu para Sara, ficando com a medalha de bronze.

No Dan Gai, após vencer a primeira luta por ippon contra Suane Nazário, Lavínia perdeu na sequência e terminou com mais um bronze.

A Super Etapa do Circuito Baiano de Judô foi o último evento da atleta antes da viagem para o Brasileiro sub-21, que acontece a partir de segunda-feira (18), em Pindamonhagaba (SP).