Judoca paralímpico é atropelado por ônibus autônomo na Vila dos Atletas

Representante japonês nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o judoca Aramitsu Kitazono, da categoria 81 kg, virou dúvida para as competições. Ele foi atropelado por um ônibus autônomo que circulava na Vila dos Atletas. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (26).

Aramitsu Kitazono é deficiente visual e foi atingido quando atravessava a faixa de pedestres na vila. Os operadores do veículo contaram que avistaram o atleta, mas imaginaram que ele iria parar de andar com a proximidade do veículo.

Com o impacto da batida, o judoca sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas. Com estreia nos Jogos marcada para este sábado (28), ele ainda não sabe se terá condições de entrar no tatame. O prazo de recuperação dado pelos médicos foi de duas semanas.

Depois do ocorrido, a circulação dos ônibus autônomos chegou a ser suspensa na vila. A Toyota, empresa responsável por projetar os veículos, emitiu nota lamentando o ocorrido.

"Lamentamos profundamente os feridos. Estamos cooperando plenamente com a polícia no caso", disse a empresa, em comunicado.