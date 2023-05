Julgamento de Thiago Brennand vai ser realizado nesta terça-feira (30)

Depois de oito meses longe do Brasil, tentando se esconder nos Emirados Árabes Unidos, o empresário Thiago Brennand será julgado pelos crimes que cometeu. O julgamento será realizado nesta terça-feira (30), em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Brennand responde atualmente por oito processos, como: estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. O julgamento desta terça-feira (30) será de um estupro feito com uma norte-americana que reside no Brasil.

De acordo com apuração do G1, a vítima não teve a identidade revelada, mas conheceu o empresário quando estava querendo comprar um cavalo. Em seguida ela começou a encontrar com Brennand ao longo de dois meses.

"Inicialmente, o homem mostrou comportamento gentil, mas depois passou a agir de maneira agressiva, até chegar ao ponto de obrigar a vítima a manter relações sexuais com ele. Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento", explica a Promotoria de Porto Feliz.

O caso está em segredo de Justiça, mas o advogado das vítimas, inclusive da norte-americana, informou que as mulheres esperam que a Justiça seja feita. Na audiência, a vítima será a primeira a ser ouvida e, em seguida, oito testemunhas prestaraão depoimento.

Brennand será interrogado logo depois, mas por meio de videoconferência, pois está preso na CDP de Pinheiros, em São Paulo.