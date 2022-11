Julgamento do Sport por confusão em jogo contra o Vasco é adiado

O julgamento do Sport por conta da invasão do gramado da Ilha do Retiro, no empate em 1x1 com o Vasco, está adiado. A auditora relatora da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD, Adriene Hassen, decidiu alterar a data da audiência, que estava marcada para quinta-feira (3).

O procurador do STJD, Ronaldo Piacente, entrou com um pedido de adiamento alegando a necessidade de inclusão do Vasco e do goleiro Halls como réus no caso. A denúncia do clube, no artigo 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto durante uma partida), que pode gerar multa de até R$ 20 mil; e o jogador, no artigo 254-A, por agressão, que prevê suspensão por quatro a 12 jogos.

O adiamento já tinha sido pedido pelo próprio Sport, na última segunda-feira (31). Segundo o site ge, as denúncias foram acatadas pela auditora relatora, e o Vasco, que antes era terceiro interessado no processo, também será julgado pelo STJD. A inclusão de denúncia e o adiamento incomodaram o cruz-maltino internamente.

O Bahia, assim como o Ituano, entraram como interessados no processo. Isso porque, caso o Vasco ganhe os pontos da partida contra o Sport, as duas equipes poderiam ser prejudicadas na luta pelo acesso.

Neste momento, o Esquadrão precisa apenas de um empate com CRB fora de casa, na última rodada, para subir. Mas, se o cruz-maltino ficar com os pontos, o cenário muda. O Bahia passaria a depender do Ituano em caso de empate ou derrota. Veja aqui todas as possibilidades.

Por causa da invasão de campo, o Sport pode perder até dez mandos de campo, ser multado e perder o ponto da partida contra o Vasco, realizada no dia 16 de outubro. Isso porque o clube foi denunciado pela Procuradoria do tribunal em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (205, 211 e 213) e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF.

No caso de perda de pontos do Sport, o Vasco seria declarado vencedor, chegaria a 61 pontos e estaria matematicamente classificado para a Série A de 2023.