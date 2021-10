Juliana Paes aparece de cabelos brancos para gravar Pantanal

A atriz Juliana Paes aproveitou um momento no camarim da novela Pantanal para gravar um vídeo desejando parabéns ao marido pelo seu aniversário. Nas imagens, foi possível ver a atriz com parte da caracterização da personagem Maria Marruá, inclusive o cabelo com as raízes brancas.

"Bom dia Pantanal, estamos aqui. Vamos começar a caracterização. Mas ante eu preciso mandar um beijo de feliz aniversário para o meu amor", disse.

A atriz também compartilhou imagens ao lado da protagonista da novela, Alanis Guillen, que viverá Juma, filha da personagem de Juliana na história. " Minha filha linda, te amo", brincou.

A atriz está no Pantanal há alguns dias e tem compartilhado com o seguidores os bastidores da novela. Nesta terça (12), feriado, ela mostrou que acordou às 5h30m para começar a gravar. Juliana também compartilhou fotos de paisagens locais e registros dos postos de testes de covid da novela. As testagens são feitas de dois em dois dias. O remake de Pantanal é dirigido por Rogerio Gomes, o Papinha, e tem autoria de Bruno Luperi.