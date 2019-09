Juliana Paes fala sobre encontro com suposta filha em 'A Dona do Pedaço'

Programado para ir ao nesta quinta-feira (12), o encontro de Maria da Paz (Juliana Paes) e Joana (Bruna Hamú) em A Dona do Pedaço promete ser cheio de emoção. Na internet, os telespectadores especulam que Joana é a verdadeira filha da protagonista e, por conta disso, o momento é um dos mais esperados pelo público. Para Juliana Paes, a cena foi muito difícil de ser gravada, devido ao drama envolvido na situação.

Elas vão se conhecer em mais um momento difícil de Maria da Paz, depois que a boleira acaba de ser assaltada e vê seu carrinho inteiro, que ela usa para vender bolos na rua, virado no chão. "Quando a gente fez a cena e eu vi aquele carrinho derrubado no chão, eu não consegui parar de chorar, não estava no roteiro. Falei: 'não quero fazer essa cena chorando', mas eu não conseguia parar de chorar fora de cena. Ver aquele carrinho no chão foi muito sofrido pra mim. Queria muito fazer desse encontro um momento luminoso. Acho que vai ser um momento de muita ternura, porque é tão bonito quando você vê um gesto fraterno. Não tem nada que emocione mais do que ver uma pessoa fragilizada realmente, sendo ajudada por outra, realmente tendo alguém falando: 'vem cá que vou te ajudar', sem querer nada em troca", diz Juliana Paes.

"Ela é assaltada enquanto vende os bolos. Perde o que ganhou no dia e ainda tem seu carrinho inteiro virado no chão. Além do ganha pão, o carrinho é o símbolo do esforço, um trabalho, uma retomada, de um momento difícil na vida dela. Quando vê aquele carrinho derrubado no chão é um pouco o espelho como está a vida dela no momento, tombada" - Juliana Paes

Apesar de a Globo não confirmar as especulações em torno da relação sanguínea entre as duas personagens, o que já se sabe é que elas vão se tornar grandes amigas. A protagonista comemora o sucesso da trama. "Eu já tinha vivido personagens de extrema repercussão, apelo popular , mas acho que nada nunca vai chegar nos pés da Maria da Paz. Pessoas te todas as idades me param para falar", comemora.