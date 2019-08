Juliana Paes responde seguidor que a chamou de 'bolsominion': 'Não sou não'

Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz Juliana Paes não curtiu um comentário de um internauta e negou ser "bolsominion" - alcunha pejorativa dada a apoiadores de Jair Bolsonaro - ao respondê-lo no Twitter, na noite dessa quarta-feira (31).

No ar como protagonista da novela "A Dona do Pedaço", na Globo, ela garantiu que não é uma defensora ferrenha do atual presidente e definiu seu posicionamento político como "peculiar".

“Não sou não… minha posição política é beem particular e vivem querendo me rotular, me colocar de um lado ou outro… Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net! Love, Ju!”, escreveu.

Não sou não... minha posição política é beeem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro... já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e vc, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net! Love Ju — Juliana Paes ???? (@julianapaes) August 1, 2019

Em entrevista recente ao jornal O Globo, a atriz deu sua opinião sobre o atual mandatário. “Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba”.