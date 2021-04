Juliana Ribeiro apresenta live-show no projeto Sesc Sonoridades

A cantora e compositora Juliana Ribeiro apresenta o show gratuito Preta Brasileira, neste sábado (1º), com transmissão pelo YouTube do Sesc (/SescBahiaoficial). Na live que faz parte do projeto Sesc Sonoridades, Juliana canta as matrizes do samba em composições autorais que celebram seus 20 anos de carreira.

O repertório inclui a canção autoral Preta Brasileira que nasceu de uma inspiração após participar do filme Go Brazil Go!, do cineasta americano Spike Lee. A composição aborda assuntos como o universo da mulher negra contemporânea, suas questões cotidianas, o machismo e o racismo. Ou seja, traz as questões da mulher contemporânea na sociedade de hoje, a partir de personagens femininas.

"O show tem um repertório feminino, autoral, muito pulsante, emocionante e dançante", sorri Juliana. A artista destaca que o repertório traz na sua essência, ainda, as claves afro-brasileiras e as claves afro-diaspóricas. "Música preta do mundo é bem-vinda, então tenho claves cubanas misturadas com alguns boleros e, ao mesmo tempo, a chula do Recôncavo, o afrojazz. Ou seja, é um show de pertença, de identidade", define.

Depois de um ano e meio longe dos palcos, Juliana se dedicará a um show de verdade, como ela mesma diz, com banda completa, "tudo ensaiado" e direito a figurino. "É uma catarse, é de uma alegria, uma realização", agradece. O repertório do show dará origem ao disco Preta Brasileira - Estúdio Vivo, que será lançado em breve. "Mais uma forma de saborear essas canções que vão acompanhar as pessoas durante o resto da vida, se elas quiserem. Poder compartilhar, desaguar isso é a melhor coisa", conclui.

Serviço

O quê: Live-Show “Preta Brasileira” com a cantora Juliana Ribeiro

Quando: Sábado (1°), às 19h

Onde: YouTube do Sesc

Gratuito