Juliana Ribeiro conduz curso gratuito sobre o samba

Samba, o Dono do Corpo: Representações, Claves e Expressões Afro-brasileiras na Construção das Musicalidades Nacionais é tema de curso (com inscrição gratuita) que será realizado de 18 a 29 de outubro de 2021, das 14h às 18h (plataforma Zoom), promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Com carga horária de 40 horas, as aulas serão ministradas pela cantora, compositora Juliana Ribeiro, que é também historiadora, arte educadora e mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA. As inscrições podem ser feitas no site IGHB.

O público terá conhecimento do processo de construção do samba como ícone nacional a partir do legado musical afro-brasileiro, sua constituição híbrida musicalmente e heterogênea socialmente, discutindo seu lugar de mediador cultural, além de perceber as diversas expressões identitárias do país através das matrizes sonoras afro-brasileiras e vivenciar a percepção musical de forma horizontal através de exercícios de prática vocal e corporal ao longo do curso.

Dentre os temas a serem abordados estão: A Musicalidade Afro-brasileira e a Construção das Diversas Musicalidades Nacionais; A Trajetória Histórica e o Nascedouro do Samba no Brasil; Os Ritmos que Precederam o Samba no Século XIX; O Samba como Mediador Cultural a sua Constituição Híbrida Social; e O Embranquecimento das Matrizes Negras na Música Brasileira Popular.