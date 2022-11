Juliana Ribeiro convida Vânia Abreu em show gratuito no Largo do Pelourinho

A cantora e compositora Juliana Ribeiro celebra o encerramento do projeto Caravana de Artes e Empoderamento neste sábado (5) com apresentação gratuita do show Preta Brasileira, às 20h, no Largo do Pelourinho.

Entre os meses de setembro e outubro, Juliana Ribeiro, sempre acompanhada do músico, poeta e cordelista Maviael Melo, orientou as oficinas Voz, Corporeidade e Gênero - A Voz que Canta Por Trás da Voz Que Fala” e “Oficina de Literatura de Cordel” para cerca de 500 estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, dos 10 aos 19 anos, que em sua maioria são negros e moradores de comunidades periféricas em várias cidades baianas.

Nessa apresentação de Preta Brasileira, que também comemora a chegada do Novembro Negro, Juliana terá a participação da cantora Vânia Abreu, que gravou com a artista uma das faixas de seu terceiro disco, intitulada Dragão de Gaudí. O repertório é formado ainda por canções autorais, como Ella, chula-jazz que fala sobre mulheres que se libertaram através da dança. Samba de roda, sembas de Angola, côco, carimbó, ijexá, são alguns gêneros que prometem fazer o público dançar e cantar juntos músicas de pretas brasileiras como Elza Soares, Clementina de Jesus e Leci Brandão.

O espetáculo tem direção artística da premiada encenadora Hebe Alves, e a banda é formada por Rafael Bolota na bateria, maestro Estevam Dantas no piano e no acordeon, Poliana Coelho na percussão, Fabrício Cyem no baixo, Berta Pitanga na flauta e Marcos Bezerra na direção musical e nos violões.

Serviço - Juliana Ribeiro em Preta Brasileira | sábado (5), às 20h, no Largo do Pelourinho | Gratuito