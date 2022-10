Juliana Ribeiro é a convidada da Roda de Samba na Casa da Mãe

A cantora e pesquisadora de samba Juliana Ribeiro é convidada da roda de samba que Pedrão Abib promove nesta sexta (21) na Casa da Mãe, no Rio Vermelho..A Roda de Samba Autoral é um projeto de Pedrão Abib, que tem o objetivo de valorizar os compositores e compositoras de samba da Bahia e reúne uma vez por mês, na Casa da Mãe, sambistas, compositores e amantes do samba para celebrar esse gênero musical autenticamente brasileiro.

A apresentação se divide em dois momentos. No primeiro, são apresentadas as composições autorais ao público, sempre com a presença de compositores convidados especiais. Nesta sexta, Juliana Ribeiro irá mostrar suas composições, além de cantar acompanhada de Pedrão Abib (violão 6 cordas), Dudu Reis (cavaquinho), Daniela Amoroso (pandeiro), Everton Dingo (percussão) e Mateus Venâncio (violão 7 cordas). No segundo momento, a roda de samba toca os grandes clássicos do gênero, conhecidos do grande público.

Serviço: Roda de Samba Autoral, com Pedrão Abib e Juliana Ribeiro | sexta 921), 21h, na Casa da Mãe | Ingressos: R$ 20