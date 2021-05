Juliana Ribeiro lança o álbum Preta Brasileira

A canção Preta Brasileira, que dá nome ao segundo álbum da cantora e compositora Juliana Ribeiro nasceu após sua participação no filme Go Brazil Go!, do cineasta americano Spike Lee. A composição aborda o universo da mulher negra contemporânea, suas questões cotidianas, o machismo, o racismo, entre outros assuntos.

O álbum Preta Brasileira – Estúdio Vivo será lançado nesta sexta-feira (28) nas principais plataformas de streaming. O disco reúne composições autorais como Dragão de Gaudi, na qual Juliana mostra o seu lado intimista, num arranjo para trompete e voz, pensado por ela com influência da nigeriana Sade Adu. A faixa conta com participação de Vânia Abreu nos vocais.

Já Rainha Ginga, parceria com Lia Chaves, é uma homenagem a Clementina de Jesus, cantora sempre presente no repertório de Juliana. E ainda nessa veia autoral entra Ella, chula-jazz que fala sobre uma mulher que se liberta através da dança, tecendo homenagens a diversas matriarcas, sambadeiras e yalorixás.

O álbum traz canções inéditas de Roque Ferreira (Lindomar e Mulher: Pessoa que Fala), Riachão (Panela no Fogo), Gerônimo Santana, Lapa e Vevé Calazans (Bela Oxum). Esta última celebra a maternidade da artista, que estava grávida de sua primeira filha, Sonora, agora com nove meses. O repertório inclui ainda a regravação do clássico Carcará, de João do Vale e José Cândido.

O disco foi sendo construído nos principais palcos da Bahia e teve pré-lançamento em janeiro, no Teatro Castro Alves. Juliana também se apresentou em cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Pernambuco e São Paulo - e até mesmo nos Estados Unidos, na Filadélfia.

O álbum tem produção fonográfica de Caji Andrade e direção musical e violões de Marcos Bezerra. Acompanham Juliana os músicos Lorena Martins (bateria/backing vocal), Fabrício Cyem (baixo/backing vocal), Rosimeire Ratinha (percussão), Rafael Bolota (percussão), Vinicius Freitas (flauta/arranjos), além das participações especiais de Fernando Marinho (piano), Cicinho de Assis (sanfona), Felipe Guedes (bateria, baixo, violão, teclado e clarineta), Jelber Oliveira (teclados), Jamberê (Tuba), Fernando Miranda (Trompete), Luan Almeida (trompa, violinos, violoncelo e viola) e Marcos Sampaio nas gravações em Estúdio.

A gravação do disco Preta Brasileira – Estúdio Vivo tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia).

Serviço:

O QUE: Lançamento do disco Preta Brasileira – Estúdio Vivo | Juliana Ribeiro

QUANDO: 28/05/2021

ONDE: Spotify, Deezer, Apple Music, Shazam.

