Juliette anuncia seu primeiro álbum como cantora: 'É um sonho'

Depois de soltar a voz no Big Brother Brasil 21 e conquistar o público, Juliette Freire anunciou seu primeiro EP. Desde que saiu do reality show, a advogada participou de lives com grandes músicos e foi contratada pela Rodamoinho Records, empresa da Anitta, para oficializar a carreira musical.

Juliette revelou a novidade ao site Hugo Gloss. O álbum com seis canções inéditas será lançado em parceria com a Virgin Music Brasil. O trabalho deve ser disponibilizado nas plataformas digitais ainda este ano.

"Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas", disse Juliette.

A cantora afirmou que as canções serão compostas e produzidas por músicos paraibanos e outros artistas conhecidos do cenário nacional, sem dar mais detalhes. "Construir todo esse meu universo é um sonho."