Juliette comenta sobre responsabilidade da fama: 'Antes tinha medo'

A milionária e ex-BBB Juliette Freire tem uma rotina bastante agitada, mas nem sempre foi assim. A advogada, que agora é cantora, tem vivido tempos bastante intensos após vencer o reality show da Globo.

No entanto, ela não entendia como era ter de conviver com tanta exposição nas redes sociais, nas ruas e na mídia. Dois anos após vencer o programa, agora ela já consegue acompanhar o ritmo da fama.

"Antes, era mais complicado, porque não estava preparada, me assustava com tudo. Depois, começou a me incomodar com aquilo [esquema de segurança] e fui me soltando mais. ", disse Juliette em conversa com a Vogue.

Ela ainda reforça que, mesmo sendo famosa, não deixa de lado a possibilidade de viver a vida no anonimato. "Hoje, saio sem segurança, vou para bares, restaurantes, estou mais aberta. Faço de tudo, com cortesia, claro. Mas estou mais aberta e com sede de sentir prazer nas coisas que sempre gostei, como conhecer gente nova, dançar, tomar cerveja, brincar. Foram fases. Antes tinha medo, hoje tenho sede de viver", comentou.