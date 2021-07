Juliette, do BBB, inspira editorial em looks elegantes e empoderados

Juliette dispensa apresentações. Ela se transformou em um fenômeno cultural quase unânime no país. Possui mais 31 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, fãs fiéis que se autodenominam "cactos'' e não poupam esforços para tomar partido em defesa dela. A advogada nordestina atuava como maquiadora antes da fama e nunca escondeu sua origem humilde. Defensora do estudo como ferramenta de empoderamento , acabou não só conquistando o prêmio do reality show , como também o posto de "namoradinha do Brasil". E toda essa influência alcançou o universo da moda. Os looks que ela veste, em aparições públicas, são alçados a desejo de consumo e chegam até a esgotar as lojas: foi o caso do vestido usado na live com Gilberto Gil (no dia 13/06). Mergulhamos no guarda-roupa da Juliette e montamos esse editorial inspirado em suas produções bem pensadas e elegantes.

Marca registrada

Se tem um look que se possa identificar de longe como sendo da campeão do BBB, é a camisa de alfaiataria alongada com top cropped por cima. Ela usou esse combo durante o programa da Rede Globo. Um clássico com toque noventinha. Em nossa versão, usamos um top xadrez para variar. Cabelo liso com tiara e batom vermelho são outros queridinhos da Juliette.

Combinadinha

Conjuntinhos e looks monocromáticos se tornaram também característicos no guarda-roupa da paraibana. O blazer, mais top e sainha quebram a formalidade da alfaiataria e trazem um frescor. Investimos em branco exatamente como ela vestiu dentro da casa mais vigiada do Brasil. O penteado rabo de cavalo bem alto não poderia faltar.

Vestir o poder

Macacões, ombros marcados e mangas volumosas são elegantes e empoderadores. Desde o reality, nossa musa inspiradora usou e abusou desses itens fashion. O look escolhido por ela para a final era justamente um macacão , todo de paetês. Elegemos um em tom rosa profundo com mangas bem volumosas para fazer jus a inspiração.



Ficha técnica:

Fotos: Gabriel Alencar (@gabriel_ftx)

Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Modelo: Emilly Navarro(@emilly.ofc) da 40 graus Bahia (@40grausbahia)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)