Juliette é confirmada no Carnaval de Salvador e fará participação especial em bloco

O Bloco Uau! Chá com Ousadia, comandado pela banda Babado Novo, acaba de confirmar a presença de Juliette como participação especial no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na terça-feira (21), com previsão de saída às 16h.

Após o sucesso do Bloco do Chá em São Paulo, no último fim de semana, quando a vocalista Mari Antunes e Juliette já haviam dividido o microfone, o encontro volta a acontecer em solo baiano. “Foi muito massa receber a Ju em nosso bloco e agora poder trazer ela para sentir a energia do Carnaval de Salvador. Vai ser muito especial! Vamos fazer um desfile lindo e cheio de energia, do jeito que só o Babado sabe fazer”, celebrou Mari Antunes.

