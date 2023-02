Juliette estreia no Carnaval de Salvador: 'Estou toda arrepiada'

Juliette estreou no Carnaval de Salvador com uma participação no Bloco Chá com Ousadia, ao lado de Mari Antunes. A paraibana escolheu um look Retrofête prateado da cabeça aos pés para a sua estreia.



Ao subir no trio, ela falou da emoção da estreia na folia baiana. "Que honra, estou toda arrepiada", disse.

Antes de subir ao trio, Juliette compartilhou a preparação vocal. "É uma alegria grande estar fazendo o que eu amo. Eu não dormi, a gente só vai e vai fazendo. Eu não dormi pensando: 'meu Deus, vai ter muita gente'.

Junto com Mari Antunes, cantou o clássico do axé Baianidade Nagô, e Frevo Mulher, de Zé Ramalho.