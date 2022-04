Juliette faz live no YouTube para ajudar projeto da ONU 

O projeto do YouTube Music em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU chega ao fim nesta quarta-feira (20), quando vai ao ar a live solidária da artista Juliette. A performance foi gravada na primeira turnê da cantora, 'Caminho', e apoia mulheres refugiadas atendidas pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) no Brasil.

A iniciativa Lives Solidárias, lançada pelo YouTube Music no ano passado, tem como objetivo conscientizar a população sobre os impactos da pandemia e a Agenda 2030 da ONU em quatro esferas – Igualdade de Gênero, Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-Estar, e Educação de Qualidade – alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Participaram da iniciativa também Racionais, Jota Quest e Dilsinho.

A performance da Juliette apoiará o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 das Nações Unidas, de Igualdade de Gênero. O projeto beneficiado é o Empoderando Refugiadas, iniciativa conjunta da Agência da ONU para Refugiados, Rede Brasil do Pacto Global e ONU Mulheres voltada à capacitação de empregabilidade de mulheres em situação de refúgio no Brasil. A previsão é de que a iniciativa dê suporte a mais de mil famílias recém-chegadas ao país com acesso à documentação, alimento, moradia, transporte, roupas e mais.

"É muito especial levar meu primeiro show para todas as pessoas por meio do YouTube e fomentar uma iniciativa que constrói um mundo com menos desigualdade de gênero. A turnê Caminho já começa fazendo muito sentido pra mim e espero que pra todo mundo que me acompanha. Muito obrigado Lives Solidárias! Uma honra fazer parte disso.", diz Juliette.

"Essa última live no ar representa a conclusão de um projeto especial e necessário. Esperamos que essa iniciativa perdure e incentive mais artistas e empresas a engajarem em causas sociais por meio da música. E é claro, poder oferecer aos fãs da Juliette e para toda a audiência do YouTube seu primeiro show ao vivo torna tudo ainda mais único", disse Walter Venicio, Gerente de Parcerias Musicais do YouTube no Brasil.

Para alcançar os ODS é preciso união e engajamento. “Apoiar a capacitação e empregabilidade de mulheres refugiadas faz parte do propósito das Nações Unidas de não deixar ninguém para trás na aceleração da Agenda 2030. Trazer visibilidade para o ODS 5, por meio de um projeto como Empoderando Refugiadas, é uma forma potente de fomentar a igualdade de gênero em toda a sua pluralidade, visto que a iniciativa atende mulheres LGBTQIAP+, com deficiência, doenças crônicas e maiores de 50 anos. Esperamos ter mais ações como essa parceria que é motivo de orgulho enorme para o Pacto Global da ONU”, disse Otavio Toledo, Head de Comunicação, Marketing e Eventos da Rede Brasil do Pacto Global.

Serviço - Show Caminho, de Juliette | quarta (20), às 20h, no canal da artista no Youtube